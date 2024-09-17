تشكيل الهلال المتوقع أمام الريان في دوري أبطال أسيا للنخبة

ياسر رشاد - القاهرة - استقر الجهاز الفني لفريق الهلال السعودي، جورجي جيسوس، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الريان القطري المقررة ضمن منافسات النخبة الأسيوية.

ويحل الهلال ضيفا على ملعب أحمد بن علي المونديالي بالدوحة، مساء اليوم لمواجهة الريان القطري في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أسيا للنخبة.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة عودة رينان لودي للتشكيل الأساسي للزعيم، في ظل رغبة المدرب في منحه فرصة المشاركة أسيويا، خاصة مع صعوبة مشاركته في مسابقة دوري روشن للمحترفين، بسبب وجود عدد محدد للاعبين الأجانب المشاركين في المباريات.

ومن المقرر أن تشهد مباراة الهلال والريان، الظهور الثاني للصفقات الجديدة للزعيم، وهم جواو كانسيلو، بالإضافة إلى ماركوس ليوناردو ثنائي الفريق، بعد المشاركة الأولي أمام الرياض في دوري روشن للمحترفين.

تشكيل الهلال المتوقع ضد الريان..

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: رينان لودي، علي البليهي، خاليدو كوليبالي، جواو كانسيلو.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، مالكوم.

خط الهجوم: ماركوس ليوناردو، سالم الدوسري، ميتروفيتش.

موعد مباراة الهلال والريان..

تنطلق مباراة الهلال والريان، مساء اليوم الثلاثاء في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت مصر والسعودية وقطر، وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورت beIN SPORTS AFC 1 وتذاع المباراة أيضًا عبر قناة SSC Extra 1 وقناة الكأس القطرية وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة نقل أحداث وفعاليات المباراة للمعلق الجزائري عامر الخوذيري، بينما يعلق كل من فهد العتيبي ومحمد حسين السبر عبر قناة SSC.

جيسوس يقارن بين النخبة الأسيوية ودوري أبطال أوروبا

قارن جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي، بين بطولتي النخبة الأسيوية ودوري أبطال أوروبا، وذلك قبل المواجهة التي ستجمع "الزعيم" مع الريان القطري في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال جيسوس، في المؤتمر الصحفي:” أصبحت المنافسة أقوى حاليًا في دوري أبطال آسيا خصوصا بعد مشاركة اللاعبين الأجانب كافة وأرى أنها أصبحت مشابهة لدوري أبطال أوروبا في النظام ما يجعلها أقوى”.

وعن مواجهة الريان، علق جيسوس،: ” نواجه منافسًا قويًا يمتلك لاعبين بإمكانات عالية وأعرق قوة لاعبي الريان لكننا أيضا لدينا إمكانات كبيرة ونعد الأفضل على مستوى القارة”.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره الاتحاد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي من المقرر أن تقام في التاسعة مساء يوم السبت المقبل.

ونجح نادي الهلال، في الانتصار في الثلاث جولات الأولي من مسابقة دوري روشن للمحترفين خلال النسخة الحالية، بالفوز على الأخدود في الجولة الأولي وضمك في الجولة الثانية، والرياض في الجولة الثالثة.