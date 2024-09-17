شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس استمرار محمد فاروق فى لجنة الحكام لحين انتخاب مجلس جديد والان مع تفاصيل الخبر

يدرس اتحاد الكرة استمرار محمد فاروق رئيساً للجنة الحكام لحين انتخاب مجلس جديد، على أن يقوم المجلس بتحديد هوية رئيس اللجنة الجديد سواء مصري أو أجنبي.

ويفاضل اتحاد الكرة بين تعيين خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام فى الموسم الجديد أو تعيين جمال الغندور، إلا أنه لم يتم تحديد الموقف النهائي حتى الآن.

ووافقت لجنة الحكام باتحاد الكرة على إجراء الكشف الطبي للحكام الذين تخطي عمرهم 45 عاما ويشاركون في الدوري الممتاز بصفة منتظمة، تمهيدا لاختيارهم بقائمة الحكام والحكام المساعدين وحكام الفار الذين سيتم تكليفهم لإدارة المباريات موسم 2024/2025.

وحددت لجنة الحكام باتحاد الكرة موعد إجراء الاختبارات البدنية للحكام المرشحين للقوائم الدولية، والدوري الممتاز في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2024 ، ويحدد اليوم بعد وصول شروط الترشيح للقوائم الدولية2025.

وقررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، تحديد موعد معسكر إعداد الحكام للدوري الممتاز الجديد يوم 1 أكتوبر المقبل، على أن ينطلق معسكر اعداد الحكام لدورى المحترفين فى الفترة من 21 حتى 23 سبتمبر الجارى.

كما قررت اللجنة بدء اختبارات اللياقة البدنية بداية من 10حتي 20 سبتمبر 2024 لجميع الدرجات والمستويات المختارين لإدارة مباريات المسابقات التي تعينها لجنة الحكام الرئيسية بأربعة قطاعات القاهرة والمحافظات القريبة، الاسكندرية والمحافظات القريبة، القناة والاسماعيلية والمحافظات القريبة، الصعيد شمال وجنوب.