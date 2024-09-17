شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات دور الـ16 ببطولة باريس للاسكواش بـ7 مباريات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

تختتم اليوم، الثلاثاء، منافسات دور الـ 16 ببطولة باريس المفتوحة للاسكواش، والتي تقام فى فرنسا خلال الفترة بين 15 إلى 21 سبتمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار، كواحدة من أهم بطولات الاسكواش فى الموسم الجديد 2024-2025.

وجاءت مباريات المصريين في هذا الدور كالتالي:

- مصطفى عسل والمكسيكي ليونيل كاردينس

- محمد الشربيني ومازن هشام

- طارق مؤمن والفرنسي بابتيست ماسوتي

- نوران جوهر والويلزية تيسني مورفي

- فريدة محمد والأمريكية أماندا صبحي

- فيروز أبو الخير والإنجليزية جورجينا كيندي

- هانيا الحمامي والإنجليزية جاسمين هوتون

وشهدت البطولة مشاركة 22 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 10 لاعبين في منافسات الرجال، و12 لاعبة في منافسات السيدات جاءوا كالتالي:

10 لاعبين في منافسات الرجال وهم: علي فرج، كريم عبد الجواد، علي أبو العنين، يوسف سليمان، مصطفى عسل، محمد الشربيني، مازن هشام، طارق مؤمن، فارس الدسوقي، يوسف إبراهيم.

12 لاعبة في منافسات السيدات وهم: نور الشربيني، مريم متولي، روان العربي، سلمى هاني، زينة ميكيوي، هنا معتز، هانيا الحمامي، فيروز أبو الخير، هنا رمضان، فريدة محمد، ندى عباس، نوران جوهر.

وكان الثنائي المصري نور الشربيني المصنفة العالمية الأولى لسيدات الاسكواش، وعلي فرج المصنف الأول عالمياً للرجال، قد توجا بلقب بطولة باريس التي انطلقت في نسختها الأولى خلال الموسم الماضي.