كريم الدبيس يتمسك بالرحيل عن الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد فاروق أن كريم الدبيس ظهير النادي الأهلي جدد رغبته بالرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" كريم الدبيس طلب من مسؤولي النادي الأهلي الموافقة على أي من العروض التي تلقاها خاصة من الدوري البرتغالي والاماراتي ".

وأضاف:" كريم الدبيس يرغب في الحصول على فرصة المشاركة وهو ما يدفعه لطلب الرحيل بشكل متكرر خاصة أنه لم يشارك مع فريق الأهلي رغم إصابة علي معلول في الموسم الماضي".