محمد عبدالله: مباريات القمة مولد النجوم الجدد.. وهذه رسالتي لجوميز

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالله، نجم الزمالك السابق، أن الصفقات التي أبرمها مجلس إدارة النادي الأبيض، مميزة على مستوى الأسماء، ولكن من الصعب الحكم عليها الآن.

وأوضح خلال مداخلة ببرنامج زملكاوي عبر شاشة قناة الزمالك:" الحُكم على صفقات الزمالك الجديدة سيكون من خلال خوضهم عدد من المباريات في الفترة المقبلة".

وأكمل:" أتمنى أن تظهر صفقات الزمالك الجديدة في مباراة الأهلي بالسوبر الأفريقي، فمباريات القمة دائمًا هي مولد النجوم الجدد".

وأتم تصريحاته:" لا يد وأن يدفع جوميز مدرب الزمالك بكل لاعب في مركزه الأساسي خلال مباراة الاياب أمام الشرطة الكيني، كونها البروفة الأخيرة قبل لقاء الأهلي في السوبر الأفريقي".