جاد الله: الأهلي يحتاج مهاجم مميز بجانب وسام أبو علي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم مميز قبل فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن فريق الأهلي يحتاج مهاجم مميز بجانب وسام أبو علي حتى تكون هناك منافسة في هذا المركز فضلا عن كثرة ارتباطات الفريق الأحمر الأفريقية والمحلية الموسم المقبل ".



وأضاف جاد الله: " مباراتي جورماهيا إعداد جيد للأهلي قبل قمة السوبر الإفريقي أمام نادي الزمالك يوم ٢٧ سبتمبر الجاري ".