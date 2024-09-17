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موقف وسام أبو على من مباراة السوبر الأفريقي

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ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، أن وسام أبوعلي مهاجم النادي الأهلي تعرض لكدمة قوية في مباراة الفريق الأخيرة أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا.

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وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" في هدف الأهلي الثالث كان هناك تدخل قوي على وسام من مدافع جورماهيا، وإذا لم يسجل بيرسي تاو الهدف كان من الممكن أن تُحتسب ضربة جزاء ".

وأختتم:" وسام أبوعلي شعر ببعض الآلام ولكنه جاهز لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الافريقي يوم ٢٧ سبتمبر، وموقفه من مباراة الإياب أمام جورماهيا في يد الجهاز الفني".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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