بنتايك خارج قائمة الزمالك في السوبر الإفريقي   

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن المغربي محمود بنتايك مدافع نادي الزمالك الجديد، سيكون خارج مباراة السوبر الإفريقي، رغم قيده.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بنتايك ضمن قائمة الفريق الإفريقية التي يحق لها المشاركة في السوبر الإفريقي، ولكن جوزيه جوميز المدير الفني، رفض ضمه للقائمة التي تضم 20 لاعبًا".

وأضاف أمير هشام: "جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، غير مقتنع تمامًا بقدرات بنتايج ولا يرغب في تواجده، ولا يمانع فسخ عقده مع النادي".

واستطرد أمير هشام: "جوميز المدير الفني قرر استبعاد محمود بنتايك من القائمة التي ستضم 20 لاعبًا، ولن يشارك في مباراة الأهلي بالسوبر الإفريقي، ومحمد حمدي الظهير الأيسر الجديد سيكون الأقرب للمشاركة حال جاهزيته".

واختتم: "موقف جوميز من اللاعب المغربي، جعل مجلس إدارة الزمالك يتحرك بشكل سريع لضم محمد حمدي، ووافق على شروط إنبي لحسم الصفقة قبل غلق قيد السوبر الإفريقي".