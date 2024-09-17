محمد عبدالجليل: إيهاب جلال كان شخصية رائعة.. وأتمنى أن يتعلم فتوح الدرس جيدًا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن الراحل إيهاب جلال كان من الشخصيات الرائعة للغاية، وكان يتعامل مع الجميع بمنتهى الحب والاحترام، مشيرا إلى أنه كان كتوم ولا يتحدث كثيرا عن أي أزمات، لكن مهنة التدريب دائما يوجد فيها ضغوط كثيرة.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "لا يجب ربط أي أزمة بموضوع الضغوط والظلم في كرة القدم، وايهاب جلال كان محبًا للخير ويقوم بذلك في الخفاء دون أن يعرف أحد، وكان يقوم بالصرف على أسر كثيرة، وينفق على بعض اللاعبين الناشئين".

وأضاف: "أتمنى أن يستفيد أحمد فتوح من ذلك الدرس الذي تعرض له في حياته، وعليه أن يتصالح مع أسرة المتوفي ويدفع (الدية)، ويستفيد مما حدث له في باقي مسيرته الكروية.. واتمنى من مجلس الزمالك اصطحابه في بعثة الفريق إلى المملكة العربية السعودية".

وزاد: "مؤتمر الأهلي يؤكد أن العلم أصبح له علاقة قوية مع كرة القدم، وأصبح المدربين تفكر بطرقة علمية أيضا وحتى الجمل التكتيكية التي يتم تنفيذها في الملعب أصبح لها مدربين متخصصيين، والكابتن محمود الجوهري كان يقوم بعمله يدويا ويقوم بتقطيع المباريات، ولم يكن معه محلليين ولا خلافه".

وواصل: "الأهلي أصبح يتخذ خطوات هامة في سبيل التطوير، ولا يعمل بالفهلوة مثل باقي الاندية، ولو لم تسير الأندية في نفس الاتجاه سيكون هناك فارق شاسع بينهم وبين الأهلي خلال السنوات القادمة".