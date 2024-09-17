شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس منح الفرصة لصفقات الأهلى أمام جورماهيا الكينى والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، منح الفرصة للصفقات الجديدة في مباراة جورماهيا الكيني المقبلة فى إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة مساء السبت المقبل، باعتبار أن الفريق الأحمر قطع شوطا كبيرا نحو حجز بطاقة الصعود إلى دور المجموعات الإفريقي عقب الفوز على بطل كينيا بثلاثية نظيفة خارج الديار.

ويستعد الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى في السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى في إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

وشهدت مباراة الذهاب قيام مارسيل كولر بمنح الفرصة للمغربي يحيى عطية الله من الصفقات الجديدة، والذي تم الدفع به أساسيا في تشكيل الأهلي قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني بسبب شكواه من الإصابة.

ويفكر كولر في منح الفرصة للثنائي أشرف داري حال تأكد جاهزيته للمشاركة في المباراة ويوسف أيمن، مع منح الفرصة لعدد من اللاعبين الآخرين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة في مباراة الذهاب سواء كأساسيين أو بدلاء.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

تحمل الأراضي الكينية بشرى خير للأهلي عندما يفتتح عليها مشواره في دوري أبطال أفريقيا، حيث ينجح في حصد لقب المسابقة بالنهاية.

وكانت البداية عام 2006، حين افتتح الأهلي مشواره في دوري الأبطال بمواجهة توسكر الكيني ليفوز عليه ذهابا 2-0 وإيابا 3-0، ثم ظفر باللقب في النهاية على حساب الصفاقسي التونسي.

وتكرر الأمر نفسه عام 2013 حين واجه الأهلي توسكر أيضا في دور الـ32، ليفوز عليه ذهابا 2-1 وإيابا 2-0، وفاز باللقب أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

فضلا عن ذلك، واصل الأهلي سلسلته التاريخية من حيث عدم الخسارة لـ23 مباراة متتالية في البطولة ، كما واصل الأهلي حفاظه على نظافة شباكه ليصل إلى 990 دقيقة دون استقبال أي هدف.

أيضاً، أصبح الأهلي أول فريق مصري يفوز على جورماهيا في ملعبه بكينيا.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم القياسي كأكثر نادٍ توج باللقب.