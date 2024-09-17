شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمباراة العودة أمام الهلال الليبي والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الكرة الأول بالنادي المصري تدريباته اليوم، الثلاثاء، باستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة العودة أمام الهلال الليبى والمقرر إقامتها فى السابعة مساء الأحد المقبل على ستاد برج العرب.

من جانبها، أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الهلال الليبي، إلى طاقم تحكيم مغربي يقوده حكم الساحة سمير الكزاز، فيما يعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول ، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان ، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع.

كما أعلنت لجنة المسابقات بالكاف أيضًا عن مسئولي المباراة ، حيث يتولى التنزاني خالد عبد الله مهام منسق المباراة ، فيما يتولى الجزائري مهدي عبيد مهام مراقب الحكام.

الجدير بالذكر أن المباراة ستقام في السابعة مساء الأحد المقبل الموافق الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري على ستاد برج العرب ، علمًا بأن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي قد انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.