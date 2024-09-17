شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2007 يختتم معسكره المفتوح بمشروع الهدف والان مع تفاصيل الخبر

اختتم منتخب مصر مواليد 2007 بقيادة أسامة نبيه معسكره المفتوح الذي أقيم بمشروع الهدف خلال الفترة الماضية، وشهد اختبار عدد كبير من اللاعبين ضمن خطة المدير الفني لمشاهدة أكبر عدد من اللاعبين.

وبدأ معسكر منتخب مصر مواليد 2007، تحت قيادة أسامة نبيه، الأربعاء 11 سبتمبر ويستمر حتى الاثنين المقبل، بملعب الهدف فى 6 أكتوبر تحت قيادة المدير الفني أسامة نبيه وجهازه المعاون.

وكان آخر معسكر للمنتخب أقيم في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الماضي واختار الجهاز الفني للمنتخب 48 لاعبًا للتواجد في المعسكر ويتم تقسيم اللاعبين لمجموعتين، لمتابعتهم وتقييم مستواهم.

ويقام المعسكر الحالى بهدف إختبار لاعبين جدد أخرين من مختلف الأندية بمختلف الدرجات واختيار الأفضل ومنح الفرصة للجهاز الفني لمتابعة أكثر من لاعب.