شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص يحيى عطية الله استعداداً لمواجهة جورماهيا الكينى والان مع تفاصيل الخبر

يخضع المغربي يحيى عطية الله، لاعب الأهلي، لفحص طبي جديد خلال الساعات القادمة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه الأخيرة أمام جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا؛ لتحديد حجم الإصابة ومدة العلاج والبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سيخضع له اللاعب قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات الرسمية.

ويستعد الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى في السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

واشتكى يحيى عطية الله من آلام في القدم قبل نهاية مباراة جورماهيا الكيني الماضية، ليتم استبداله ويشارك بدلا منه عمر كمال عبد الواحد، حيث فضل الجهاز الفني إراحته وعدم استكمال المباراة خشية من تفاقم الإصابة أو الغياب لفترة طويلة، لاسيما وأن اللاعب عاد للمشاركة في المباريات بعد غياب طويل عن خوض مباريات رسمية.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

تحمل الأراضي الكينية بشرى خير للأهلي عندما يفتتح عليها مشواره في دوري أبطال أفريقيا، حيث ينجح في حصد لقب المسابقة بالنهاية.

وكانت البداية عام 2006، حين افتتح الأهلي مشواره في دوري الأبطال بمواجهة توسكر الكيني ليفوز عليه ذهابا 2-0 وإيابا 3-0، ثم ظفر باللقب في النهاية على حساب الصفاقسي التونسي.

وتكرر الأمر نفسه عام 2013 حين واجه الأهلي توسكر أيضا في دور الـ32، ليفوز عليه ذهابا 2-1 وإيابا 2-0، وفاز باللقب أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

فضلا عن ذلك، واصل الأهلي سلسلته التاريخية من حيث عدم الخسارة لـ23 مباراة متتالية في البطولة ، كما واصل الأهلي حفاظه على نظافة شباكه ليصل إلى 990 دقيقة دون استقبال أي هدف.

أيضاً، أصبح الأهلي أول فريق مصري يفوز على جورماهيا في ملعبه بكينيا.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم القياسي كأكثر نادٍ توج باللقب.