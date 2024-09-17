شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مصريين يتأهلون لربع نهائي بطولة باريس المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الرباعي المصري، نور الشربيني، علي فرج، كريم عبد الجواد وروان العربي إلى الدور ربع النهائي ببطولة باريس المفتوحة للاسكواش، والتي تقام فى فرنسا خلال الفترة بين 15 إلى 21 سبتمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار، كواحدة من أهم بطولات الاسكواش فى الموسم الجديد 2024-2025.

وجاءت نتائج المصريين في ختام اليوم الأول من منافسات دور الـ 16 كالتالي:

فوز كريم عبد الجواد على الويلزي جويل مكين بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 13-11, 11-8.

فوز روان العربي على سلمى هاني بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 7-11, 11-6, 8-11, 11-8.

فوز علي فرج على الفرنسي جريجوار مارش بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 14-12, 11-5, 8-11, 11-6.

فوز نور الشربيني على توماتو هاو لاعبة هونج كونج بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-4, 11-5.

هزيمة يوسف سليمان أمام البيروفي دييجو ألياس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-9, 11-3.

وكان الثنائي المصري نور الشربيني المصنفة العالمية الأولى لسيدات الاسكواش، وعلي فرج المصنف الأول عالمياً للرجال، قد توجا بلقب بطولة باريس التي انطلقت في نسختها الأولى خلال الموسم الماضي