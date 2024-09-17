موعد مباراة الزمالك والشرطة الكينى فى الكونفدرالية والقناة الناقلة

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يواصل فريق الزمالك تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمباراته أمام الشرطة الكيني فى إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

وكان الزمالك فاز على الفريق الكينى بهدف دون رد فى مباراة الذهاب سجله عبد الله السعيد.

موعد مباراة الزمالك أمام الشرطة الكينى في الكونفدرالية

يلتقي الزمالك مع الشرطة الكينى في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية في الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات للبطولة القارية.



الزمالك حامل لقب الكونفدرالية

وتوج الزمالك بطلا للكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بهدف دون رد سجله أحمد حمدى.

ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها 20 سبتمبر الجاري، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت بعثة الزمالكوصلت إلى القاهرة في الحادية عشرة صباح أمس الاثنين قادمة العاصمة الكينية نيروبي، عقب مواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.