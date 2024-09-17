شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد رفع الأثقال يعلن قائمة المشاركين فى بطولة العالم للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مسئولو اتحاد رفع الأثقال ، برئاسة محمد عبد المقصود، قائمة اللاعبين واللاعبات المشاركة فى بطولة العالم للناشين تحت 20 سنة، والمحدد لها الفترة من 20 وحتى 27 سبتمبر الجارى بإسبانيا.

وضمت القائمة كلا من ميرنا طنطاوى وحنين أحمد وشمس أحمد ورحمة عبدالرازق والسيد عطية وأحمد جمال وعبد الرحمن يونس والسيد محمد ضيف ومحمود حسنى.

وشهدت أولمبياد باريس 2024 تحقيق مصر 3 ميداليات أولمبية متنوعة من بينها واحدة لـ سارة سمير التى حصدت فضية رفع الأثقال.

وأصدر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرارًا بالموافقة على إطلاق اسم سارة سمير بطلة رفع الأثقال على مركز شباب الهواينة بالإسماعيلية.