الامارات | فتح التسجيل لسباق الدرّاجات الهوائية الجبلية في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي فتح باب التسجيل في «سباق الدرّاجات الهوائية الجبلية» الذي يقام في مضمار الدرّاجات الهوائية بحديقة مشرف الوطنية بمنطقة الخوانيج، وينظمه «مجلس دبي الرياضي» بالتعاون مع بلدية دبي في السادس من أكتوبر المقبل، بمشاركة نخبة من أبطال وعشاق رياضة الدرّاجات الهوائية الجبلية في دبي، يتنافسون وسط غابة تضم 70 ألف شجرة.

وقال مجلس دبي الرياضي، في بيان أمس، إن التسجيل للمشاركة في السباق يتواصل عبر موقع «هوبا سبورت» حتى الـ29 من سبتمبر الجاري.

ويتضمن السباق ثلاث فئات مختلفة للدرّاجات الجبلية والرملية للرجال والسيدات، هي: الفئة المجتمعية لمسافة 18 كيلومتراً، وفئة الهواة لمسافة 37 كيلومتراً، وفئة المحترفين لمسافة 56 كيلومتراً.

وشهدت النسخة السابقة من السباق التي أقيمت العام الماضي نجاحاً كبيراً بمشاركة أكثر من 400 درّاج من مختلف الجنسيات والأعمار، والتي فاز فيها الإماراتي هادي حامد بالمركز الأول في فئة الهواة للرجال لمسافة 37 كيلومتراً، وتخصص جوائز قيّمة للفائزين بالمراكز الأولى في كل سباق.

وتم تصميم مضمار الدرّاجات الهوائية الجبلية في حديقة مشرف بشكل خاص، لكي يضفي مزيداً من التشويق والإثارة على السباق، بحيث يمر الدرّاجون بين الأشجار مع العديد من مسارات الصعود والانعطافات المختلفة والقفزات.

ويمتد المضمار إلى مسافة 50 كيلومتراً بجميع مراحله، وينقسم إلى ثلاثة مسارات، تتضمن المسارين الأخضر والأزرق ويبلغ طولهما معاً 20 كيلومتراً، والمسار الأزرق بطول 30 كيلومتراً، وتم تصميم المسارات وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، ويُعدُّ المضمار من أبرز مضامير ومسارات الدرّاجات الهوائية المتنوعة التي تضمها دبي والممتدة في مختلف المناطق وكان آخرها مضمار حتا للدرّاجات الجبلية الذي يُعدُّ أطول مسار من نوعه في الدولة، إذ يضم 21 مساراً للدرّاجات بطول 53 كيلومتراً.

وتحفل أجندة الفعاليات الرياضية السنوية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالعديد من بطولات الدرّاجات الهوائية بمختلف أنواعها التي تزيد شعبيتها سنوياً، وتتوسع قاعدة ممارسيها، باعتبارها رياضة ترفيهية وتنافسية في الوقت ذاته، ويتنافس فيها نخبة من أبطال العالم في الدرّاجات الهوائية الجبلية.

ومن أبرز العوامل التي تشجع فئات المجتمع كافة سواء من المقيمين أو الزائرين لدبي من جميع الجنسيات ومختلف الأعمار على ممارسة رياضة الدرّاجات في أي مكان في دبي، هو توفر البنية التحتية الرياضية المتطورة والتي تتضمن مضامير درّاجات هوائية مصممة وفق أحدث المعايير الدولية ذات المسارات الآمنة.