الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغاء
ينطلق موسم لعبة جماعية الشهر الجاري، بغياب أثنين من الأندية الكبرى، بعدما اتجهت إدارات الألعاب الجماعية لتلك الأندية، اتخاذ قرار ألغاء اللعبة، بذريعة عدم تحقيق فرق النادي نتائج إيجابية مشجعة على صعيد المراحل السنية، بجانب معدلات الاعمار الكبيرة للفريق الأول الذي لم يحقق بدوره النتائج المرجوة.
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