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الامارات | رمسة ملاعب

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغاء

ينطلق موسم لعبة جماعية الشهر الجاري، بغياب أثنين من الأندية الكبرى، بعدما اتجهت إدارات الألعاب الجماعية لتلك الأندية، اتخاذ قرار ألغاء اللعبة، بذريعة عدم تحقيق فرق النادي نتائج إيجابية مشجعة على صعيد المراحل السنية، بجانب معدلات الاعمار الكبيرة للفريق الأول الذي لم يحقق بدوره النتائج المرجوة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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