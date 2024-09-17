شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح: تاو أفضل بديل لوسام.. وعبد الله السعيد انطفأ بعد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محسن صالح نجم الأهلى وعضو لجنة التخطيط السابق، أن الجميع يبحث عن مصلحته في موقفه من نظام الدوري الجديد، فيفا والاتحاد الأفريقي بيفرضوا بطولات جديدة والأندية تشارك بحثا عن الأموال.

وقال محسن صالح خلال حواره مع الإعلامى محمد المحمودي فى برنامج "هاتريك" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "الجميع يبحث عن مصلحته في موقفه من نظام الدوري الجديد، واتحاد الكرة أمام الاندية لا حول له ولا قوة".

وأضاف محسن صالح: "فيفا وكاف بيفرضوا بطولات جديدة والأندية تشارك بحثا عن الأموال، ونحتاج لقرار إلزامي بشكل معين للدوري يكون في صالح الكرة المصرية".

وتابع: "كمدرب لما أتعاقد مع لاعب جديد لازم أعرف كل المعلومات عنه قبل ما أفكر في مشاركته، ويحيى عطية الله قادم من إجازة ولم يشارك منذ فترة".

وأوضح: "كولر مدرب حريص ولا يدفع بأي لاعب إلا لو كان جاهزا، وقد يكون نظر لمباراة السوبر الأفريقي للدفع بـ"عطية الله " أمام جورماهيا".

وأضاف: "لا أفضل ترك القرارات المصيرية في التشكيل والتغييرات للمعد البدني، وأحيانا كنت "اتجسس " بنفسي على تدريبات الفرق المنافسة".

وتابع: "بيرسي تاو انضم للأهلي وهو من أفضل لاعبي أفريقيا والإصابة أبعدته عن التشكيل الأساسي وتأثر نفسيا بشكل سلبي بسبب جلوسه على الدكة لفترة طويلة، وأنا مقتنع جدا به والحمد لله إنه لم يغادر الأهلي لأنه أفضل بديل في الأهلي لوسام أبو علي".

وأوضح: "أفشة لديه زاوية رؤية 180 درجة ويأخذ قراره في الملعب بسهولة ويؤدي بشكل جيد عندما يتحرر من الأدوار الدفاعية".

وتابع: "أنا زعلان إن ديانج غادر الأهلي ومروان عطية كان السبب في رحيل أليو ديانج".

وعن عبد الله السعيد، قال: "عبد الله السعيد انطفأ بعد الرحيل عن الأهلى، وزعلت أنه مشى وعليه، لأن عبد الله يقوم بأدوار مهمة داخل الملعب وهو من اللعيبة التى لا تعمل مجهود كبير ولكن يقدم لمسات وأدوار كتيرة".