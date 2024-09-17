ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح محسن يدعم فتوح.. كلب عمرو وردة.. ومروان عطية مع زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

نشر المحترف المصري، عمرو وردة، صورة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" ظهر فيها مع كلبه في شوارع اليونان.

ودعم صلاح محسن زميله أحمد فتوح، بعد إخلاء سبيله بغرامة مالية، وكتب على صورة: "انضف خلق الله، الحمد لله".

وشارك لاعب بيراميدز، رمضان صبحي، صورة مع متابعيه عبر "إنستجرام" ظهر فيها مع أسامة جلال ومروان حمدي.

ونشر طاهر محمد طاهر صورة له أثناء تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة جورماهيا في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وقدم لاعب لاعب الزمالك، محمد شحاتة، التهنئة للمثل يوسف الشريف بمناسبة عيد ميلاده.

واستعرض عمر مرموش التشكيل الأفضل للجولة الثالثة من الدوري الألماني، حيث تواجد به بجانب هاري كين مهاجم بايرن ميونخ.

ونشر لاعب الأهلي، مروان عطية، صورة مع زوجته أثناء تواجدهم في إحدى "الكافيهات".

وشارك أحمد حمدي لاعب الزمالك صورة مع متابعيه عبر "إنستجرام" وهو يجري عمليات التأهيل من الإصابة.

واستعرض ألفاريز احتفاله بهدفه مع أتلتيكو مدريد في مرمى فالنسيا بالجولة الخامسة من الدوري الإسباني.