محامي أحمد فتوح: اللاعب خرج من محبسه ونبحث ذهابه لعزاء أسرة المتوفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن أشرف عبد العزيز محامي أحمد فتوح لاعب الزمالك، خروجه من محبسه منذ قليل متجها إلى القاهرة.

وقال المحامي في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "إخلاء سبيل فتوح على ذمة القضية ومؤجلة إلى 22 أكتوبر، لحين استدعاء شاهد الإثبات الخامس مدير عام المعامل الجنائية بالإسكندرية، وشاهد الإثبات الرابع رئيس مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية".

وأضاف: "تم سداد كفالة فتوح المقدر لها 50 ألف جنيه، وهو الآن في الطريق متجها إلى منزله، ونبحث ذهاب اللاعب من أجل تعزية أسرة المتوفي".

واختتم محامي فتوح: "اتقدم بـ رجاء إلى أسرة المتوفي لقبول عزاء أحمد فتوح، وحال قبولهم العزاء سيكون فضلا منهم".

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