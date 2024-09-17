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"نظام استثنائي والقرار نهائي".. مصدر يوضح لمصراوي كيف ستقام مباريات الدوري المصري في الموسم الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبد الباسط:

كشف مصدر برابطة الأندية المصرية عن النظام الجديد الذي تم الاستقرار عليه لمباريات الموسم المقبل 2024/2025 من الدوري.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي مساء أمس الإثنين، أنه تم الاستقرار على إقامة بطولة الدوري للموسم الجديد بشكل استثنائي وهذا قرار نهائي؛ إذ سيقام الدوري دور أول بشكل طبيعي و ستُلعب جميع الأندية مع بعضها البعض.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه خلال الدور الثاني ستلعب الأندية أصحاب المراكز العشرة الأولى في جدول الترتيب مع بعضها البعض لتحديد بطل الدوري على أن تلعب الأندية من المركز الـ11 وحتى المركز الـ18 في جدول الترتيب مع بعضها البعض لتحديد الأندية التي ستهبط.

يذكر أن فريق الأهلي هو حامل لقب في الموسم الماضي 2023-2024.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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