"الأهلي أعلن ضمها منذ 9 أيام".. سالي منصور تفاجئ النادي بالاحتراف في الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

فاجأت سالي منصور لاعب الأهلي لكرة القدم النسائية جمهورها وجمهور ناديها بإعلانها الانضمام لنادي الشعلة السعودي.

وأعلن النادي السعودي عبر حساباتها بمواقع التواصل اليوم الإثنين التعاقد مع اللاعب التي نشرت من جانبها صور الإعلان عبر حساباتها.

وكان الأهل قد أعلن تدعيم صفوف فريق كرة القدم للسيدات للموسم المقبل بالتعاقد مع سالم منصور يوم 7 أغسطس الماضي.

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