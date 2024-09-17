يحيى عطية الله يطيح بنجم الاهلي

كشف الإعلامي محمد فاروق عن رغبة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في الرحيل، بعد التعاقد مع المغربي يحيى عطية الله.

وكان النادي الاهلي قد تعاقد مع المغربي يحيى عطية الله الظهير الأيسر لتعويض غياب التونسي علي معلول بسبب الإصابة.

وشارك عطية الله للمرة الأولى مع المارد الأحمر في المباراة الماضية ضد جورماهيا الكيني، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، فيما تعرض للإصابة.

وقال فاروق خلال تصريحات تليفزيونية: “كريم الدبيس ظهير الاهلي جدد رغبته بالرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل انطلاق الموسم الجديد”.

وأشار إلى أن الدبيس طلب من مسؤولي القلعة الحمراء الموافقة على أي من العروض التي تلقاها خاصة من الدوري البرتغالي والاماراتي “.

واختتم: “الدبيس يرغب في الحصول على فرصة المشاركة وهو ما يدفعه لطلب الرحيل بشكل متكرر خاصة أنه لم يشارك مع فريق الأهلي رغم إصابة علي معلول في الموسم الماضي، والتعاقد مع يحيى عطية الذي سيشارك أساسيًا”.