شكرا لقرائتكم خبر عن محسن هنداوي نجم غزل المحلة السابق: كنت قريبا من الزمالك.. وبشتغل تاجر حديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محسن هنداوي نجم غزل المحلة السابق، أنه كان يتمنى أن ينهى حياته الكروى داخل صفوف غزل المحلة ولو مباراة واحدة، وأنه كان قريبا من الانضمام للزمالك فى وقت من الأوقات، ولكن لم تكتمل الصفقة.

وقال محسن هنداوى فى تصريحات في برنامج هاتريك الذي يقدمه الإعلامي محمد المحمودي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "كنت أتمنى أن أختم مسيرتي في نادي غرل المحلة، وتركت كرة القدم وأعمل في تجارة الحديد لأن هذا المجال أعرفه جيدا".

وأضاف محسن هنداوى: "أفضل فترة في مسيرتي كانت مع منتخب مصر عام 2007، وكنت قريبًا من الانضمام للزمالك ولكن الاتفاق لم يتم".

وتابع نجم غزل المحلة السابق: "مواجهة الأهلي أو الزمالك تتيح الفرصة للاعبين للانضمام لمنتخب مصر، وسيد معوض أصعب ظهير واجهته في مسيرتي".

وأضاف: "أقنعت بركات بتناول الفسيخ قبل إحدى المباريات المهمة ليؤدي بشكل أفضل، ومحمد فضل كان صريحًا وأخبرني أن فريقه لا يستحق ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم".

وأوضح محسن هنداوى: "طلبت من حازم إمام نجم الزمالك التقاط صورة معه بالرغم تأخرنا بخماسية في إحدى المباريات".