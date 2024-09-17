شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: دعم القيادة السياسية سبب الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

تقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة إلى الاتحاد المصري لكرة اليد، بعد تتويج منتخب الشباب مواليد 2004 بلقب بطولة الأمم الأفريقية، والفوز في المباراة النهائية على تونس مستضيف البطولة بنتيجة 29 / 24 .

وأكد وزير الرياضة الدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة الرياضة المصرية.

وعبر الدكتور أشرف صبحي عن فخره واعتزازه بالإنجاز الكبير والأداء المشرف لمنتخب شباب اليد، وهو ما يعكس التطور الملحوظ لمنظومة كرة اليد المصرية التي تُعد مثالاً حياً يحتذى به على المستوى التخطيطي والعقلية الاحترافية في تطوير اللعبة بكافة أعمارها السنية.