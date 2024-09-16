شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائيات بيرسى تاو.. جورماهيا ينضم لضحايا الجنوب أفريقي مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ الجنوب أفريقي بيرسى تاو جناح النادى الأهلى، الجماهير بعد التألق الكبير أمام جورماهيا الكينى فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى أقيمت فى كينيا.

ونجح بيرسى تاو فى تسجيل هدفين من أصل 3 أهداف فاز بها الأهلى على جورماهيا، ليعلن عن استعادة مستواه المميز بعدما كان قريبا من الرحيل عن القلعة الحمراء فى الانتقالات الحالية وضم مهاجم أجنبى أو جناح آخر.

وتعد ثنائية بيرسى تاو فى شباك جورماهيا الكينى هى السابعة للجنوب أفريقي بالقميص الأحمر، حيث سجل 6 ثنائية من قبل مباراة الذهاب نستعرضها فى التقرير التالى..

4 ثنائيات فى الدورى



استطاع بيرسى تاو تسجيل 4 ثنائيات خلال مباريات الأهلى فى بطولة الدورى على مدار السنوات الماضية، حيث أحرز الجنوب أفريقي ثنائياته فى كل من الإسماعيلى "مرتين" وسموحة والمصرى.

3 ثنائيات فى دورى أبطال أفريقيا



كما نجح بيرسى تاو فى تسجيل 3 ثنائيات فى دورى أبطال أفريقيا، الأولى كانت أمام وفاق سطيف الجزائرى فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال 2022، ثم جاءت الثنائية الثانية فى شباك الترجى التونسى فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال 2023، وأخيرا ثنائية جورماهيا فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا 2024.