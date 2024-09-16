"زاره نجما الأهلي" .. كيف قضى أحمد فتوح 36 يوماً في الحبس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف محمد:

عاش نجم المنتخب المصري ونادي الزمالك أحمد فتوح، حالة لم يعتد عليها بداية من 11 أغسطس الماضي، الذي كان شاهداً على واقعة مأساوية تعرض لها بعدما تم إلقاء القبض عليه بتهمة دهس أحد الأشخاص بسيارته.

وبدأت الأزمة التي واجهت اللاعب، في صباح يوم 11 أغسطس الماضي، خلال عودة اللاعب من الساحل الشمالي رفقة زميله بالفريق محمد صبحي في سيارة الأول، قبل أن تتحول عودة الثنائي إلى القاهرة لكابوس، بعدما صدم بسيارته أحد الأشخاص "أمين شرطة"، يدعى أحمد السيد الذي توفيّ على الفور وكان أحمد فتوح هو من يقوم السيارة، لتقوم قوات الأمن بإلقاء القبض على الثنائي، وتحويلهما إلى قسم العلمين.

وبعد تحويل الثنائي إلى قسم العلمين، تم إخلاء سبيل حارس المرمى محمد صبحى، وظل أحمد فتوح سجيناً ليتم عرضه على النيابة في اليوم ذاته، التي قررت حبس اللاعب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإجراء تحليل مخدرات للاعب، لإثبات حقيقة تعاطيه أي مواد مخدرة من عدمها.

وعقب انتهاء المدة القانونية، تم تجديد حبس اللاعب لمدة 15 يوماً، بعد أن تم رفض الاستئناف الذي تقدم به محامي اللاعب ليستمر حبسه.

وفي يوم 15 أغسطس الماضي أمرت النيابة بتحويل اللاعب أحمد فتوح، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي مخدر الحشيش، لتعقد أول الجلسات الخاصة بمحاكمة اللاعب، يوم 19 أغسطس الماضي، لتقرر محكمة جنايات مطروح تأجيل الجلسة إلى يوم 16 سبتمبر الجاري، مع استمرار حبس اللاعب.

أحمد فتوح وأبرز النجوم الذين قاموا بزيارته في السجن

وطوال فترة تواجد النجم أحمد فتوح في قسم العلمين، وقبل الجلسة الأولى التي تم عقدها يوم 19 أغسطس الماضي، قام العديد من نجوم كرة القدم بزيارة نجم الزمالك من أجل الاطمئنان عليه، والوقوف بجانب لتخطي هذه المحنة والأزمة التي يمر بها.

وكان مصدر مطلع ذكر لمصراوي في وقت سابق، أن أبرز الرياضيين الذين قاموا بزيارة نجم الزمالك هم، ثنائي النادي الأهلي، حسين الشحات وإمام عاشور وحارس مرمى مودرن سبورت محمود عبد الرحيم جنش، بالإضافة إلى رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور وأبنائه، وكل هؤلاء قاموا بزيارته قبل الجلسة الأولى لمحاكمته يوم 19 أغسطس الماضي.

ولكن وعلى الرغم من انشغال الرأي العام بقضية اللاعب أحمد فتوح، إلا أن مصدر مصدر مطلع كشف لمصراوي، أنه عقب عقد الجلسة الأولى لمحاكمة اللاعب يوم 19 أغسطس الماضية، لم يقم أحد من لاعبي كرة القدم بزيارته.

واستمرت أزمة أحمد فتوح هى حديث الشارع الرياضي المصري، بعدما تم عقد الجلسة الثانية للاعب اليوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر الجاري، التي شهدت خبرًا سعيداً للاعب بعض الشيء، بعدما تم تأجيل محاكمته لجلسة 22 أكتوبر المقبل، على أن يتم إخلاء سبيله مقابل دفع كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، ليترك اللاعب أسوار الحبس المظلمة الذي استمر بداخلها لمدة 36 يوماً بشكل كامل.

وكان مصدر مطلع، قد كشف في وقت سابق لمصراوي أن اللاعب، اقترب من التوصل إلى اتفاق مع أسرة المتوفى للتصالح.

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