الزمالك يصدم فتوح بهذا القرار بعد الحكم عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

قررت محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية جنايات، تأجيل محاكمة أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة 22 أكتوبر وإخلاء سبيله بضمان مالي قيمته 50 ألف جنيه.

وتداولت أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إمكانية مشاركة اللاعب في مباراة السوبر الأفريقي ضد الأهلي.

وقال مصدر لـ "الخليج 365" إن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة جوزيه جوميز استبعاد فتوح من قائمة الفريق لمواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي.

وأوضح المصدر أن الزمالك أرسل قائمة مباراة السوبر، وبها 20 اسم فقط وفقا للائحة وسيتم تجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك يوم 27 سبتمبر، لتحديد بطل كأس السوبر الأفريقي 2023/24.

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