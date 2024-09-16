شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة الإياب أمام جورماهيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الاياب أمام جورماهيا الكيني .

وأدى اللاعبون فقرة بدنية قصيرة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى تنفيذ العديد من التدريبات الخططية ‏التي أشرف عليها مارسيل كولر المدير الفني.

وينظم مجلس إدارة النادي الأهلي حفلا في المتحف الكبير للكشف عن توقيع شراكة استراتيجية فى مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي والرياضي.

ويهدف الأهلي من وراء هذه الخطوة بحث سُبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال الطب الرياضي، وطرق التغذية السليمة للاعبين، والوقاية من الإصابات، والتأهيل السريع من الإصابات.

ويُعد الأهلي أول نادٍ يُقدم على هذه الخطوة في منطقة الشرق الأوسط، ويتطلع مسئولوه لمواكبة التطورات الهائلة فى عالم التكنولوجيا بما يساهم في تطوير شئون النادي الرياضية.

وقامت الشركة المُنظمة للمؤتمر بالتنسيق مع الأهلي بتوجيه الدعوة لعدد كبير من كبار المسئولين حيث تمت دعوة ما يقرب من 7 وزراء معنيين بالأمر ، كما سيُشارك الموسيقار الكبير عمر خيرت في هذا الحدث الهام.



محمد هانى



تدريب الاهلى