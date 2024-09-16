شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إخلاء سبيله.. جهاز الزمالك يناقش مشاركة فتوح أمام الشرطة الكينى غدا والان مع تفاصيل الخبر

يناقش الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز مصير مشاركة أحمد فتوح لاعب الفريق من المشاركة في مباريات الفريق المقبلة بعد إخلاء سبيله على ذمة قضية حادث السير.

من المقررأن يتطرق الجهاز الفنى ومعه الإدارى لمصير مشاركة فتوح من عدمه مع الفريق خلال المباراة المقبلة أمام الشرطة الكينى فى إياب دور ال 32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية التى تقام الجمعة المقبل.

وكشف مصدر مسئول بالزمالك أن فتوح من حقه المشاركة مع الفريق إلا أن مصير مشاركته من عدمه بيد الجهاز الفنى.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الشرطة الكينى بالكونفدرالية يوم الجمعة المقبل فى تمام الثامنة مساء على ستاد القاهرة.

وقررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوى والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، تأجيل محاكمة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة 22 أكتوبر وإخلاء سبيله بضمان مالى 50 ألف جنيه.