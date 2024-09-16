شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوافق على إعارة أحمد عابدين إلى سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

وافق النادى الاهلى على إعارة لاعبه الصاعد أحمد عابدين لصفوف سيراميكا لمدة موسم واحد فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية ليحصل على فرصة المشاركة باستمرار.

وتعاقد الأهلى مع 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث ركز المارد الأحمر على السوق المغربية من خلال التعاقد مع نجمي "أسود الأطلس"، المدافع أشرف داري والظهير الأيسر يحيى عطية الله، كما ضم لصفوفه المدافع يوسف أيمن على سبيل الإعارة من فريق الدحيل القطري، بجانب عمر الساعي النجم السابق لفريق الإسماعيلي.

وفي المقابل، قامت إدارة النادي الأهلى ببيع نجم الفريق محمد عبد المنعم لصفوف نيس الفرنسي مقابل 4.2 ملايين يورو، فضلا على إعارة الثلاثى آليو ديانج وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي "كريستو" تباعا لأندية الخلود السعودي وقطر القطري والصفاقسي التونسى.

من جهة أخرى، لم يتم تجديد عقد المهاجم الفرنسي أنتوني موديست بسبب المستويات المتوسطة التي قدمها في موسم 2023-2024.