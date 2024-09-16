أول تحرك من الزمالك بعد إخلاء سبيل أحمد فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن موقف إدارة القلعة البيضاء بعد إخلا سبيل أحمد فتوح.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي مساء اليوم الإثنين أن إدارة الزمالك قد كلفت المحامين والشؤون القانونية بالنادي ببحث موقف اللاعب حاليًا من التواجد مع الفريق في ظلّ وجود جلسة أخرى.

وكانت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات قد أعلنت في وقت سابق من اليوم إخلاء سبيل أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه وتأجيل نظر القضية لجلسة 22 أكتوبر.

يذكر أن النيابة العامة قد أحالت لاعب الزمالك إلى محكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات.

وأعلن الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية التعاقد مع ظهيرين أيسرين لتعويض غياب أحمد فتوح وهما محمد حمدي معاراً من إنبي والمغربي محمود بنتايك قادمًا من نادي سانت إيتان الفرنسي.

ويستضيف الزمالك نظيره الشرطة الكيني يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر قبل أن يلتقي الأهلي يوم 27 من الشهر ذاته في السوبر الأفريقي بمباراة تُقام في العاصمة السعودية الرياض.

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