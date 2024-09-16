الأهلي يتلقى موافقة أمنية لمباراة جورماهيا بهذا العدد من الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - الخليج 365:

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي موافقة أمنية على عدد معين من الجماهير لمباراة جورماهيا في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر لـ "الخليج 365" أن الموافقة الأمنية التي تلقاها الأهلي هي حضور 30 ألف مشجع لمباراة جورماهيا.

وكان قد فاز المارد الأحمر بمباراة الذهاب بثلاثية نظيفة على ملعب نيايو ناشيونال، سجل الأهداف "بيرسي تاو هدفين ورامي ربيعة هدف".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل 21 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

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