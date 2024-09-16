غدًا.. انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتيه التقليدي باستاد القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق غدا الثلاثاء منافسات بطولة الجمهورية رقم 14 للكاراتيه التقليدي والتي ستقام على صالة ستاد القاهرة الدولي تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وتقام البطولة على مدار 3 أيام بداية من غد الثلاثاء وتستمر حتى يوم الخميس المقبل بمشاركة أكثر من 1500 لاعبا ولاعبة من الأعمار السنية 6 و 8 و 10 و 12 و13 عاما بجانب القدرات الخاصة.

وكشف الدكتور رامي المكاوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي الأقبال الكبير على المشاركة في البطولة يعكس حجم التطور الذي وصل إليه الاتحاد خاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الممارسة من خلال التنظيم الناجح لكل الفعاليات والبطولات التي ينظمها الاتحاد.

ووجه المكاوي الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على رعايته للبطولة ودعمه الدائم والمستمر لاتحاد الكاراتيه التقليدي من أجل استمرار الإنجازات التي يحققها الاتحاد خاصة على المستويين الأفريقي والعالمي.