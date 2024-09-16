زمالكاوي حتى النخاع.. شاهد فرحة إمام عاشور بإخلاء سبيل أحمد فتوح

ياسر رشاد - القاهرة - علق اللاعب إمام عاشور نجم نادي الأهلي على قرار المحكمة بإخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، فى واقعة دهس أمين الشرطة أحمد السيد الشبكي أثناء عودته من مدينة العلمين الجديدة.

ونشر عاشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة أحمد فتوح معلقا "اللهم لك الحمد حتى ترضي ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا".

إمام عاشور عبر إنستجرام

إخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك

وكانت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، قررت إخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بكفالة 50 ألف جنيه، في قضية قتل المجني عليه أحمد السيد بالخطأ، والقيادة تحت تأثير المخدر.

صدر القرار برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة، وبعضوية المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

وشهدت الجلسة وجود شقيق حسين الشحات لمساندة اللاعب أحمد فتوح في جلسة الحكم.

وطالب محامي ضحية دهس أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني، بتعويض مدني مليون جنيه مؤقت، وبتوقيع أقصى عقوبة عليه.

وقال محامي ضحية دهس أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني خلال جلسة المحاكمة، إنه لا نية للتصالح مع المتهم، مطالبا بمعاقبته بتهمة قتل المجني عليه عن طريق الخطأ.

وكشفت التحقيقات على النحو المبين في أمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح، لاعب كرة قدم محترف، مقيم بمحافظة القاهرة، في يوم 8/11 /2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو الثابت في التحقيقات، قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش.

ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد" وتسبب خطأ في وفاة المجني عليه، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة، بأن قاد السيارة الرقمية ( ا ف ج 9569) بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر، مما أدى إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثًا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة.

وأضاف، أمر الإحالة أن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراعِ في مسلكه في الطريق وبذل أقصى عناية والتزام والحذر والحيطة اللازمين معرضًا حياة الآخرين للخطر، وبناءً عليه فإن الأوراق تقييد جناية وجنحة ومخالفة مواد القانون.

وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية، لمعاقبة المتهم وفقًا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، التي حددت محكمة جنايات مطروح للمحاكمة.