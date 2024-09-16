شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتسلم تقريراً عن 10 أهلاوية اليوم بعد العودة من كينيا والان مع تفاصيل الخبر

يتسلم السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، تقريراً عن 10 لاعبين مستبعدين من مباراة الذهاب أمام جورماهيا الكينى، وذلك عقب عودة المدرب فجر اليوم من نيروبى.

وغاب عن الأهلى فى رحلة كينيا 10 لاعبين هم، أشرف داري للإصابة ومصطفى مخلوف وكريم الدبيس لوجهة نظر فنية، بجانب السباعى كريم فؤاد، وعلى معلول وعمر الساعى وأحمد عابدين ويوسف عبد الحفيظ ‏وسمير محمد ومصطفى أبو الخير بسبب عدم القيد أفريقياً.

وقام الأهلي بقيد عمر الساعي بعد يوم 31 أغسطس الماضي والذي كان آخر موعد للقيد في القائمة الأولى ثم قام النادي بقيد الرباعي الشاب، أحمد عابدين ويوسف عبدالحفيظ ‏وسمير محمد ومصطفى أبو الخير ليغيب هذا الخماسي عن دور الـ32 لدوري الأبطال وسيكون من حقه المشاركة مع الفريق ابتداءً من دور المجموعات.

واستبعد الأهلي من القائمة الأفريقية، الثنائي علي معلول وكريم فؤاد للإصابة حيث أجرى الأول جراحة في وتر أكيلس خلال مايو الماضي بالقاهرة فيما أجرى الثاني جراحة الرباط الصليبي قبل أيام بألمانيا.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى في السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى في إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم القياسي كأكثر نادٍ توج باللقب.