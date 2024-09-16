7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها، المقابل المادى يعرقل انتقال كالوشا للزمالك، الأندية تطلب استمرار الدورى بنظامه الطبيعى وتعترض على التجربة البلجيكية .

الأندية تطلب استمرار الدورى بنظامه الطبيعى وتعترض على التجربة البلجيكية

المقابل المادى يعرقل انتقال كالوشا للزمالك

مازالت مفاوضات مسئولى الزمالك مع إنبى مستمرة لضم أحمد كالوشا مدافع الفريق البترولي، لتدعيم صفوف الأبيض خلال الميركاتو الصيفى.

الزمالك راحة اليوم ويبدأ الاستعداد غدا للقاء الشرطة الكينى بالكونفدرالية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين. ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية مساء غد، الثلاثاء، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني، المقرر لها 20 سبتمبر الجاري، فى إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وافقت لجنة الحكام باتحاد الكرة على إجراء الكشف الطبي للحكام الذين تخطي عمرهم 45 عاما ويشاركون في الدوري الممتاز بصفة منتظمة، تمهيدا لاختيارهم بقائمة الحكام والحكام المساعدين وحكام الفار الذين سيتم تكليفهم لإدارة المباريات موسم 2024/2025.

يتواصل غياب الخماسى "عمر الساعى وأحمد عابدين ويوسف عبد الحفيظ ‏وسمير محمد ومصطفى أبو الخير" عن الأهلى فى مباراة جورماهيا الكينى بدوري الأبطال الأفريقي، بسبب عدم القيد أفريقيا، بجانب استمرار غياب كريم فؤاد وعلى معلول للإصابة.

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، والتي تجمع المصري وضيفه فريق الهلال الليبي إلى طاقم تحكيم مغربي يقوده حكم الساحة سمير الكزاز، ويعاونه زكرياء برينسي مساعد حكم أول، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع.

تقدم على أبو جريشة رئيس قطاع الكرة بالنادى الإسماعيلى، ونائبه عماد سليمان، بإعتذار لمجلس إدارة الدراويش برئاسة نصر أبو الحسن عن عدم الاستمرار مع الفريق فى الموسم الجديد.