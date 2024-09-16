شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحدد 11 أكتوبر موعدًا لمباراة موريتانيا فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد منتخب مصر مصر الأول لكرة، بقيادة حسام حسن ، 11 أكتوبر المقبل موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وينتظر منتخب مصر تحديد منتخب موريتانيا موعد مباراة الجولة الرابعة التي ستقام في موريتانيا.

وتحدد الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وواجه منتخب مصر كاب فيردي وبوتسوانا ضمن التصفيات الأفريقية، فاز بثلاثية في الأولى كما فاز برباعية في الثانية.

وعبر دفاع منتخب مصر مع حسام حسن عن صلابته بعدما تلقى هدفين في 4 مباريات رسمية آخرها تحقيقه فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.