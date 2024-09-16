شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ضربة بداية الأندية المصرية فى بطولات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أسدل الستار على مشاركة الأندية المصرية في مباريات ذهاب دور الـ32 بالبطولات الأفريقية، حيث يشارك الأهلى وبيراميدز في دورى أبطال أفريقيا، و الزمالك والمصرى بالكونفدرالية الأفريقية.

نرصد فى السطور التالية نتائج الفرق المصرية فى مباريات ذهاب دور الـ32 وكذلك مواعيد المواجهات المقبلة، والاستعدادات لها.

ج : فاز الأهلى على جورماهيا بثلاثية نظيفة، سجلها بيرسي تاو "هدفين"، ورامي ربيعة هدفاً.

ج: عادت بعثة الأهلى خلال الساعات الماضية إلى القاهرة قادمة من كينيا، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا لمباراة العودة.

ج: تقام مباراة العودة في السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى فى إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

ج: فاز الزمالك على فريق الشرطة الكينى بهدف دون رد أحرزه عبد الله السعيد بصناعة أحمد مصطفى زيزو، على أن يواجه بطل كينيا فى القاهرة.

ج: تقام مباراة العودة الجمعة المقبل في الثامنة مساءً دون حضور جماهيرى، وفقا لعقوبات الاتحاد الأفريقي على خلفية ما شهده نهائى الكونفدرالية في النسخة الماضية.

ج: تعادل بيراميدز مع الجيش الرواندى بهدف لكل فريق فى ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، بينما خسر المصري أمام الهلال الليبي بنتيجة 3 - 2 في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

ج: يلتقى بيراميدز مع الجيش الرواندي في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الدفاع الجوى، في إطار مباريات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما يلتقى المصري مع الهلال الليبي الأحد المقبل 22 سبتمبر في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد برج العرب.