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منتخب مصر يحدد موعد مواجهة موريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

حدد منتخب مصر الأول لكرة القدم يوم 11 أكتوبر المقبل، موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، التي تستضيفها المغرب.

وينتظر منتخب مصر تحديد منتخب موريتانيا لموعد مباراة الجولة الرابعة التي ستقام في رواندا.

وتحدد الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

جدير بالذكر، أن منتخب مصر حقق الفوز في أول جولتين من تصفيات أمم أفريقيا، على حساب منتخبي كاب فيردي وبوتسوانا.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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