"بعد فتح الحجز للأهلي".. لماذا لم يتم طرح تذاكر مباراة الزمالك في الكونفدرالية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة نظيره الشرطة الكيني، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني، يوم الجمعة المقبلة، على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك والشرطة الكيني دون حضور جماهيري، نظرا لمعاقبة الفريق الأبيض من قبل الاتحاد الأفريقي بخوض مباراتين دون جمهور على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة نهائي الكونفدرالية الموسم الماضي.

وكان فريق الزمالك حقق الفوز في مباراة الذهاب على الشرطة الكيني بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس السبت على ملعب الأخير.

ويعد نادي الزمالك هو حامل لقب البطولة الأفريقية، بعد تحقيق الكونفدرالية الموسم الماضي بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب نهضة بركان المغربي.

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