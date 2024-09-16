شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تدرس الموقف القانونى لاستمرار ميكالى مع اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

تدرس وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور أشرف صبحى، الموقف القانوني لاستمرار البرازيلي ميكالى، المدير الفني للمنتخب الأولمبى، مع اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

وأرسل مسئولو اتحاد الكرة خطاباً إلى وزارة الشباب والرياضة، يطلبون فيه موافقة الوزارة على استمرار البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأولمبى مع منتخب الشباب مواليد 2005.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اتحاد الكرة عقد اجتماع مجلس إدارة لاستمرار ميكالى مع الاتحاد، وأرسل خطابا وطلبا إلى الوزارة للموافقة القانونية على استمرار المدرب البرازيلى.

وأضاف أن الوزارة تدرس الموقف القانوني لاستمرار ميكالى مع اتحاد الكرة، خاصة أنه نجح فى تحقيق إنجاز مع فراعنة الأولمبى لم يتكرر منذ 60 عاما، وهو الوصول إلى المربع الذهبى فى الدورة الأولمبية بباريس 2024.

وكشف وزير الرياضة أنه قبل الدورة الأولمبية كان ميكالى يرغب في الرحيل عن المنتخب الأولمبى، إلا أنه تم التدخل لإقناعه بالتراجع عن الرحيل و تنفيذ متطلباته على قدر الإمكان، حتى حقق الإنجاز في باريس.

وأضاف أشرف صبحى، أن المدرب البرازيلي استطاع أن يوظف لاعبيه رغم صغر سنهم، وأن ينافس بهم في المربع الذهبى بين الكبار في الدورة الأولمبية، ومن المنتظر أن ترسل وزارة الشباب و الرياضة الرد إلى اتحاد الكرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار ميكالى مع شباب الفراعنة.