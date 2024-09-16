التشكيل المثالي للجولة الرابعة في الدوري القطري.. تريزيجيه يتصدر

ياسر رشاد - القاهرة - أسدل الستار بشكل رسمي علي منافسات الجولة الرابعة من الدوري القطري، والذي يشارك فيه الثنائي المصري محمود تريزجيه مع فريق الريان، وأحمد عبدالقادر مع فريق قطر.

ووقع الاختيار على تريزيجيه في التشكيل المثالي للجولة الرابعة، من بطولة الدوري القطري، وفقا لما أعلنته شبكة «سوفا سكور»، المتخصصة في إحصائيات كرة القدم.

التشكيل المثالي للجولة الرابعة في الدوري القطري

حراسة المرمى: أحمد كون (الخور).

خط الدفاع: لوكاس مينديز (الوكرة)، وميتروفيتش (الأهلي)، ولوكاس فيريسيمو (الدحيل).

خط الوسط: إدميلسون جونيور (الدحيل)، وماركو فيراتي (العربي)، وجوليان دي سارت (الريان)، وجاسم جابر عبدالسلام (العربي).

خط الهجوم: محمود تريزيجيه (الريان)، وروجر جيديس (الريان)، ورودري سانشيز (العربي).