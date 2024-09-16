شكرا لقرائتكم خبر عن موعد افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للكراسى المتحركة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد المصرى لكرة اليد، برئاسة محمد الأمين، انطلاق حفل افتتاح بطولة العالم للكراسى المتحركة فى الرابعة عصر غد، الثلاثاء، على صالة حسن مصطفى، والتى تستضيف البطولة حتى 21 سبتمبر الجارى.

ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، فضلا عن مجلس إدارة اتحاد اليد المصرى برئاسة الدكتور محمد الأمين.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب كرة اليد للكراسى المتحركة ، بقيادة وائل عبد العاطى، على قائمة الفراعنة فى منافسة بطولة العالم المقرر انطلاقها غدا، الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 21 سبتمبر الجارى بصالة حسن مصطفى.

وضمت قائمة المنتخب المصري كلًا من: "سامي منصور، توبة مجدي، محمد أنور، محمد حسب النبي، ربيع حسني، أحمد عصام خليل، مجدي طلعت، أحمد صلاح، آيات أحمد، وإيمان حسن".

ويضم الجهاز الفني كلًا من: "الدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على المنتخب، الكابتن وائل عبد العاطي مديرًا فنيًا، محمد فرج مدربًا، محمد عبد المنعم مديرًا إداريًا، والدكتور أحمد أكرم، والدكتور منة الله محمد أخصائي العلاج الطبيعي“.

وأسفرت قرعة البطولة عن لعب المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كل من: "الهند، البرتغال، وتشيلي".

وتعد هذه النسخة الثالثة من البطولة، حيث أقيمت النسخة الثانية لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية بينما نظمت البرتغال النسخة الأولى.



