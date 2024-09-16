شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بالظهور الأول لـ"يحيى عطية الله" بالقميص الأحمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك بالظهور الأول للمغربى يحيى عطية الله بالقميص الأحمر فى مباراة جورماهيا الكينى، ونشرت الصفحة صور اللاعب، وعلقت قائلة: "بداية حلم جديد".

سجل المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي ظهوره الأول بالقميص الأحمر بعدما شارك أساسيا في مباراة فريقه أمام جور ماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فى أول ظهور رسمي مع بطل أفريقيا بعد الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من ندي سوتشي الروسي.

وشارك عطية الله أساسيا مع الأهلي قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 74 بسبب شكواه من إصابة في القدم وشارك بدلا منه عمر كمال، حيث فضل الجهاز الفني إراحة اللاعب المغربي خشية من تفاقم الإصابة، على أن يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من الإصابة.

ووجه فريق الكرة بالنادي الأهلي إنذاراً شديد اللهجة لجميع فرق أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما بملعب ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل المارد الأحمر لقبها آخر نسختين.

وسجل أهداف الأهلي بيرسي تاو "هدفين" ورامي ربيعة هدفاً، وبذلك قطع الأهلي شوطاً كبيراً في التأهل لدور المجموعات قبل لقاء العودة المقرر له السبت المقبل باستاد القاهرة.