شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب 7 لاعبين عن الأهلى فى مباراة الإياب أمام جورماهيا الكينى والان مع تفاصيل الخبر

يتواصل غياب الخماسى "عمر الساعى وأحمد عابدين ويوسف عبد الحفيظ ‏وسمير محمد ومصطفى أبو الخير" عن الأهلى فى مباراة جورماهيا الكينى بدوري الأبطال الأفريقي، بسبب عدم القيد أفريقيا، بجانب استمرار غياب كريم فؤاد وعلى معلول للإصابة.

ويستعد الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى في السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى في إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

وغاب هؤلاء اللاعبون عن مباراة الذهاب بين الأهلى وجورماهيا الكينى بعدما قام الأهلي بقيد عمر الساعي بعد يوم 31 أغسطس الماضي والذي كان آخر موعد للقيد في القائمة الأولى ثم قام النادي بقيد الرباعي الشاب، أحمد عابدين ويوسف عبدالحفيظ ‏وسمير محمد ومصطفى أبو الخير ليغيب هذا الخماسي عن دور الـ32 لدوري الأبطال وسيكون من حقه المشاركة مع الفريق ابتداءً من دور المجموعات.

واستبعد الأهلي من القائمة الأفريقية، الثنائي علي معلول وكريم فؤاد للإصابة حيث أجرى الأول جراحة في وتر أكيلس خلال مايو الماضي بالقاهرة فيما أجرى الثاني جراحة الرباط الصليبي قبل أيام بألمانيا.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

تحمل الأراضي الكينية بشرى خير للأهلي عندما يفتتح عليها مشواره في دوري أبطال أفريقيا، حيث ينجح في حصد لقب المسابقة بالنهاية.

وكانت البداية عام 2006، حين افتتح الأهلي مشواره في دوري الأبطال بمواجهة توسكر الكيني ليفوز عليه ذهابا 2-0 وإيابا 3-0، ثم ظفر باللقب في النهاية على حساب الصفاقسي التونسي.

وتكرر الأمر نفسه عام 2013 حين واجه الأهلي توسكر أيضا في دور الـ32، ليفوز عليه ذهابا 2-1 وإيابا 2-0، وفاز باللقب أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

فضلا عن ذلك، واصل الأهلي سلسلته التاريخية من حيث عدم الخسارة لـ23 مباراة متتالية في البطولة ، كما واصل الأهلي حفاظه على نظافة شباكه ليصل إلى 990 دقيقة دون استقبال أي هدف.

أيضاً، أصبح الأهلي أول فريق مصري يفوز على جورماهيا في ملعبه بكينيا.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم القياسي كأكثر نادٍ توج باللقب.