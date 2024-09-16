شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الأندية المصرية فى ذهاب دور الـ"32" الأفريقى ومواعيد مواجهات الإياب والان مع تفاصيل الخبر

شهدت نتائج الفرق المصرية الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدى فى دور الـ"32" بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية تفاوتا كبيرا.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز كبير على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

وعلى نفس الوتيرة، حقق الزمالك فوزاً على الشرطة الكينى فى نيروبى بهدف دون رد حمل أحرزه عبد الله السعيد، وتعادل بيراميدز مع الجيش الرواندى في رواندا بهدف لكل فريق، في أولي مباريات السماوي بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

بينما خسر المصري البورسعيدي على يد الهلال الليبي، خارج الديار، في المباراة التي انتهت بتفوق الأخير بنتيجة 3 - 2 في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك أمام الشرطة الكينى في الكونفدرالية

ويلتقي الزمالك مع الشرطة الكينى في إطار إياب دور الـ32 من الكونفدرالية في الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات للبطولة القارية.

موعد مباراة الأهلى وجورماهيا الكينى فى دوري الأبطال الأفريقى

ويستعد الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى في السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى في إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

واصل الأهلي سلسلته التاريخية من حيث عدم الخسارة لـ23 مباراة متتالية في البطولة ، كما واصل الأهلي حفاظه على نظافة شباكه ليصل إلى 990 دقيقة دون استقبال أي هدف.

وأصبح الأهلي أول فريق مصري يفوز على جورماهيا في ملعبه بكينيا.

الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم القياسي كأكثر نادٍ توج باللقب.

موعد مباراة بيراميدز أمام الجيش الرواندى في دوري أبطال أفريقيا

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره الجيش الرواندي في المباراة المثيرة التي تجمع بين الفريقين في التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد الدفاع الجوى في إطار مباريات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة المصري البورسعيدى والهلال الليبى

وستكون مباراة العودة بين المصري البورسعيدي والهلال الليبي يوم الأحد المقبل 22 سبتمبر، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب ، علمًا بأن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي قد انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تأهل المصري البورسعيدي إلى هذا الدور مباشرة، بينما تأهل الفريق الليبي بعد تجاوزه الدور التمهيدي الأول على حساب فريق كيتارا الأوغندي بنتيجة 6-4.في مجموع اللقاءين.