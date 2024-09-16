شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد: جاهزون لتنظيم استثنائي لبطولة العالم للكراسي المتحركة والان مع تفاصيل الخبر

​أكد الدكتور محمد الأمين ، رئيس اتحاد كرة اليد، أن كل الأمور الخاصة باستضافة بطولة العالم للكراسي المتحركة تسير فى الطريق الصحيح.

وقال الأمين، إن الأيام الماضية شهدت عدة جلسات مع مسئولي الاتحاد الدولي للعبة بقيادة الدكتور حسن مصطفى، فى ظل حرص الجميع على خروج البطولة بأفضل شكل.

ووجه الأمين شكره إلى الدولة المصرية، ممثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الدعم الكامل في استضافة أكبر البطولات العالمية على الأراضي المصرية كما توجه الأمين بالشكر إلى حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي للعبة ودوره الكبير في دعم اتحاد اليد واستضافة البطولات الكبرى أيضا مؤكدا أن كافة الأمور تسير بشكل مميز لتنظيم بطولة عالم استثنائية للكراسي المتحركة.

وأبدى رئيس اتحاد اليد ثقته الكاملة في منتخب الكراسي المتحركة في المنافسة بقوة على لقب البطولة في ظل جهاز فني قوي بقيادة وائل عبد العاطي، بالإضافة إلى تواجد عدد من اللاعبين المميزين أصحاب المستويات المميزة.



وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كل من: “الهند، البرتغال، وتشيلي“.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات من مختلف دول العالم وهم: “مصر، البرازيل، اليابان، فرنسا، أمريكا، الهند، البرتغال، وتشيلي“.

وتضم قائمة منتخب مصر للكراسي المتحركة لليد لخوض البطولة كلًا من: “سامي منصور، توبة مجدي، محمد أنور، محمد حسب النبي، ربيع حسني، أحمد عصام خليل، مجدي طلعت، أحمد صلاح، آيات أحمد، وإيمان حسن“.

ويضم الجهاز الفني كلًا من: “الدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على المنتخب، الكابتن وائل عبد العاطي مديرًا فنيًا، محمد فرج مدربًا، محمد عبد المنعم مديرًا إداريًا، والدكتور أحمد أكرم، والدكتور منة الله محمد أخصائي العلاج الطبيعي“.

وتعد هذه النسخة الثانية من البطولة، حيث أقيمت النسخة الأولى لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية .