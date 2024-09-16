"مش هنسيب حقوقنا".. تحرك عاجل من المصري ضد حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف رجب عبدالقادر، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، التحرك ضد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، للحصول على حقوق النادي، بعدما تقدم العميد بشكوى وطلب إيقاف قيد المصري.

وقال رجب عبد القادر في تصريحات عبر قناة النهار: "إذا كان حسام حسن يطالب بمستحقاته هو وجهازه المعاون، فنادي المصري له حقوق أيضًا، والضغط والحديث عن إيقاف القيد نرفضه".

أضاف: "الفيصل بيننا وبين لجنة فض المنازعات بالاتحاد المصري لكرة القدم، سيكون المحكمة الرياضية الدولية، وبدأنا بالفعل خطوات اللجوء إليها، خاصة وأن حسام حسن وجهازه المعاون مدينون للنادي المصري".

أوضح: "عندما أنهينا عمل حسام حسن وتمت إقالته، لم نقرر إقالة الجهاز المعاون بل منحناه راحة على أن يعود بعدها، إقالة المدير الفني لا تعني رحيل الجهاز المعاون، فلكل فرد عقد منفصل".

وأتم تصريحاته: "حسام حسن يطالب بإيقاف قيد المصري لحين سداد مستحقاته، ونحن أيضا نبحث عن حقوقنا وسنلجأ لجهة أكبر تحسم الأمر، لدينا ملف كامل يفند كل الأسباب أمام المحكمة الرياضية، ومن له حق سيحصل عليه".

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